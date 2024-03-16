«Вологда-Чеваката» одержала третью победу подряд на втором этапе чемпионата женской баскетбольной Суперлиги.

Вологодские баскетболистки накануне разгромили «Спарту&К-2» из Видного - 78:57, выиграв три четверти из четырех.

Дабл-дабл 17 очков и 10 подборов у «Чевакаты» оформила Лидия Малахова, 12 очков набрала Мария Канищева, по 10 - Кристина Корд и Есения Магжанова.

Ещё в одном матче игрового дня, который прошел на паркете УСК "Вологда" «МБА 2» обыграл петербургский «Спартак» - 77:73.

Суббота, 16 марта, будет для нашей команды выходным днём, а в воскресенье, 17 марта, в заключительном матче тура "пчелки" сыграют со "Спартаком", Санкт-Петербург.