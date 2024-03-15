Известный актер возглавит жюри фестиваля «Голоса Истории» в Вологде

На XVI Международном театральном фестивале «Голоса истории» председателем жюри станет народный артист России Валерий Баринов, сообщает газета «Красный Север».

Фестиваль «Голоса истории» пройдет на Вологодчине с 19 по 27 июня. Оргкомитет уже начал формирование состава жюри, которому предстоит оценить театральные работы участников.

Как рассказал директор фестиваля «Голоса истории» Геннадий Травинов, Валерий Баринов согласился занять место председателя театрального жюри.

Кроме того, решается вопрос о проведении творческой встречи актера с вологжанами в дни фестиваля.

Ранее NewsVo рассказывал о начале приема заявок на участие в фестивале «Голоса истории».