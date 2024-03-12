Легендарный московский Ленком может открыть фестиваль «Голоса истории»

В Вологодской области начали принимать заявки на участие в XVI Международном фестивале «Голоса истории».

Фестиваль проводится в Вологодской области раз в 2 года, начиная с 1991 года. По словам врио губернатора региона Георгия Филимонова, прием заявок на участие в фестивале продлится до конца марта.

«Международный фестиваль «Голоса истории» - это одно из самых ожидаемых культурных мероприятий вологодского лета. Сейчас стартовал прием заявок на участие от профессиональных театров России и зарубежья. Он продлится до конца марта. Сам фестиваль пройдет с 19 по 27 июня», – пояснил Георгий Филимонов.

На «Голосах истории» традиционно показывают свои работы в рамках конкурсной и внеконкурсной программ ведущие театральные коллективы страны. По информации портала «Культура Вологодской области», спектаклем, открывающим «Голоса истории», может стать постановка легендарного московского Ленкома Марка Захарова.

Спектакли планируют показывать как под открытым небом в стенах Вологодского кремля, так и на закрытых площадках – в Вологодском драмтеатре, ТЮЗе и областном театре кукол «Теремок». Также запланированы показы в Череповце и Кириллове.