«Чеваката» одержала вторую победу во втором этапе чемпионата России

[ Спорт ]

«Чеваката» одержала вторую победу на втором этапе чемпионата женской баскетбольной Суперлиги.

Игры группы «Б» второго этапа чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги в эти дни принимает УСК «Вологда». Вологодская баскетбольная команда «Чеваката» накануне встречалась со столичным «МБА 2».

Первая половина матча завершилась с минимальным отставанием «пчёл» - 37:38.

После большого перерыва вологжанки смогли выйти вперёд, а к середине третьего периода преимущество «Чевакаты» достигло 6 очков (49:43), максимального на тот момент за матч.

В дальнейшем это преимущество у «желто-фиолетовых» сохранялось всю вторую половину матча, который завершился со счётом 68:62 в пользу вологодской команды.

Дабл-дабл, 15 очков и 11 подборов у победительниц оформила Лидия Малахова. 15 очков также набрала Есения Магжанова.

Еще в одном матче дня петербургский «Спартак» - лидер группы «Б» разгромил одноклубников из Ногинска 100:60.

Сегодня «Чеваката» сыграет со «Спартой энд К-2» из Видного. Для выхода в решающую часть чемпионата «пчелам» надо финишировать не ниже 3 места в группе.

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баскетбол «Вологда-Чеваката»
 

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