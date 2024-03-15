«Чеваката» одержала вторую победу во втором этапе чемпионата России

«Чеваката» одержала вторую победу на втором этапе чемпионата женской баскетбольной Суперлиги.

Игры группы «Б» второго этапа чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги в эти дни принимает УСК «Вологда». Вологодская баскетбольная команда «Чеваката» накануне встречалась со столичным «МБА 2».

Первая половина матча завершилась с минимальным отставанием «пчёл» - 37:38.

После большого перерыва вологжанки смогли выйти вперёд, а к середине третьего периода преимущество «Чевакаты» достигло 6 очков (49:43), максимального на тот момент за матч.

В дальнейшем это преимущество у «желто-фиолетовых» сохранялось всю вторую половину матча, который завершился со счётом 68:62 в пользу вологодской команды.

Дабл-дабл, 15 очков и 11 подборов у победительниц оформила Лидия Малахова. 15 очков также набрала Есения Магжанова.

Еще в одном матче дня петербургский «Спартак» - лидер группы «Б» разгромил одноклубников из Ногинска 100:60.

Сегодня «Чеваката» сыграет со «Спартой энд К-2» из Видного. Для выхода в решающую часть чемпионата «пчелам» надо финишировать не ниже 3 места в группе.