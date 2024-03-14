Исход встречи «Чевакаты» со «Спартаком» решили последние 10 секунд матча

«Чеваката» с победы стартовала на втором этапе чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги. Накануне «пчёлы» в матче группы «Б» встречались с ногинским «Спартаком».

Вологжанки к большому перерыву вели с разницей 10 очков (34:24). Но спартаковки не думали сдаваться и к концовке третьей четверти смогли сократить свое отставание до минимума - 40:38.

Начало четвертой четверти осталось за баскетболистками из Вологды. Команда Евгения Соловьева сумела набрать четыре очка подряд и повести со счетом 46:38, но и этот отрыв подмосковная команда вскоре ликвидировала. В итоге все решалось в нервной концовке. За 10 секунд до финальной сирены команды разделяло только одно очко (58:57). Тренерский штаб «пчёл» взял тайм-аут, после которого Мария Канищева забила два штрафных броска, принеся победу «Чевакате» 60:57.

13 очков у победительниц набрала Алина Замараева, 12 - Лидия Малахова, 9 - Есения Магжанова.

Ещё в одном матче игрового дня в нашей группе МБА-2 проиграла «Спарте энд К-2» из Видного - 76:82.

Сегодня команды продолжат выяснять отношения на паркете УСК «Вологда». В 16:30 встретятся два спартаковский коллектива - из Санкт-Петербурга и подмосковного Ногинска, а в 19:00 «Вологда-Чеваката» сыграет с МБА-2.