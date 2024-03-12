Центры традиционной народной культуры будут развивать на Вологодчине

[ Общество ]

В Вологодской области запускают новую программу губернатора «Центр народной культуры – традиции и новации». Об этом сообщили в ходе вчерашнего оперативного совещания в Правительстве области. В рамках программы центры традиционной народной культуры получат по 3 миллиона рублей на развитие.

«Традиционную народную культуру Вологодчины отличают уникальные сохранившиеся традиции, а также системная работа, ведущаяся на протяжении многих лет. Для поддержки этого направления каждому центру традиционной народной культуры в регионе будут выделяться средства на реализацию проектов и обновление материально-технической базы. В целом за три года на эти цели будет направлено порядка 48 миллионов рублей», – рассказал начальник Департамента культуры области Владимир Осиповский.

Сейчас в 13 муниципалитетах области работают 16 центров. Каждое учреждение будет ежегодно получать по 1 миллиону рублей на приобретение необходимого оборудования, оснащение центров и реализацию собственных проектов. Реализация программы запланирована на период с 2024 по 2026 годы.

Это первая программа, направленная на укрепление материально-технической базы ЦТНК.

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