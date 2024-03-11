На реке Вологда в областном центре начали чернить и резать лед

В областном центре начались ледорезные работы, а также работы по чернению льда на реке Вологда. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня сотрудники аварийно-спасательной службы Вологды начали ослаблять лед у моста 800-летия.

«С сегодняшнего дня в Вологде начались ледорезные работы и чернение льда. Они проводятся ежегодно на реках Вологде и Тошне в преддверии весеннего паводка. В первую очередь специалисты ослабляют ледяной покров у мостов, чтобы предотвратить заторные явления. Сегодня работы начались у моста 800-летия Вологды. Отметим, по предварительным прогнозам, синоптиков, реки вскроются в конце марта-первой декаде апреля. При этом ожидается спокойное течение весеннего паводка, но более точные данные получим в конце марта», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также работы на реке Вологде проведут под Красным и Октябрьским мостами, в створе улицы Некрасова. На реке Тошне лед распилят вблизи улицы Клубова и деревни Никифоровская. Ослабление льда планируется провести и рядом с плотиной в Михальцево.

Общий объем ледорезных работ составит порядка 3 км. Они продлятся в течение марта. Специалисты Центра гражданской защиты Вологды пилят лед с помощью специальной установки и бензопил, затем посыпают золой. Черный цвет эффективно поглощает солнечные лучи, за счет чего снег тает быстрее.

Добавим, что согласно постановлению администрации Вологды, запрет выхода на лед будет действовать с 15 марта.