Вологжанину понадобилось 5 минут, чтобы обокрасть магазин

[ Общество ]

О пропавших продуктах питания узнала администратор магазина, просматривая записи с камер видеонаблюдения. Неизвестный мужчина положил в рюкзак сыр и шоколад на сумму 3 600 рублей. На все преступление ему понадобилось 5 минут, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Вологде. 

Сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина. Злоумышленник признался в краже и рассказал, что продукты продал за 1 500 рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту кражи. Вологжанину грозит до 2-х лет лишения свободы.

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