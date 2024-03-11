Вологжанину понадобилось 5 минут, чтобы обокрасть магазин

О пропавших продуктах питания узнала администратор магазина, просматривая записи с камер видеонаблюдения. Неизвестный мужчина положил в рюкзак сыр и шоколад на сумму 3 600 рублей. На все преступление ему понадобилось 5 минут, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Вологде.

Сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина. Злоумышленник признался в краже и рассказал, что продукты продал за 1 500 рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту кражи. Вологжанину грозит до 2-х лет лишения свободы.