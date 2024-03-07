«Чеваката» разгромила на выезде новочеркасский «Платов»

[ Спорт ]

В очередном туре женской суперлиги вологодские баскетболистки на выезде разгромили клуб из Новочеркасска - «Платов» со счетом 101:36.

«Пчелы» ни в одной из четвертей не позволили своим соперницам набрать больше 10 очков. Самыми же результативными отрезками игры для вологжанок стала вторая и четвертая четверти, в которой «Чеваката» набирала 29 и 27 очков соответственно.

Все игроки, выходящие на паркет сегодня у «Чевакаты», набрали очки. 7 из 11 игроков ушли с площадки с двухзначным количеством очков. Самыми результативными по этому показателю стали Полина Веселова - 15 очков, 14 у Марии Канищевой и 13 набрала Екатерина Генадиева.

Вологжанки одержали 13 побед в 24 матчах и занимают 7-ю строчку в турнирной таблице. Матч против «Платова» стал последним для «Вологды-Чевакаты» в регулярном сезоне. С кем команда Евгения Соловьева сыграет во второй части сезона, станет известно, когда будут сыграны остальные матчи последнего тура.

Теги:
«Вологда-Чеваката» баскетбол
 

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