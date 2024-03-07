Беспилотник атаковал сегодня «Северсталь» в Череповце

Беспилотный летательный аппарат взорвался сегодня рано утром на «Северстали». Информацию подтвердил врио губернатора Георгий Филимонов.

«В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», - написал в соцсетях Филимонов.

При этом руководство «Северстали» утром назвало произошедшее технологическим инцидентом.

«Сегодня утром в доменном производстве произошёл технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются», - рассказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства ЧП.

Сообщается, что пострадавших нет.

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