Череповчан испугал громкий хлопок ранним утром

[ Происшествия ]

Сегодня утром, примерно в 5:45, череповчане услышали громкий хлопок со стороны Череповецкого металлургического комбината. Звук был особенно слышен в Индустриальном районе. В соцсетях жители города и не только начали спорить, что же это все-таки было?

Точку в дискуссии поставил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов, дав официальный ответ:

«Сегодня утром в доменном производстве произошёл технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются».

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Череповчан испугал громкий хлопок ранним утром
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