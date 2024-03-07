Череповчан испугал громкий хлопок ранним утром

Сегодня утром, примерно в 5:45, череповчане услышали громкий хлопок со стороны Череповецкого металлургического комбината. Звук был особенно слышен в Индустриальном районе. В соцсетях жители города и не только начали спорить, что же это все-таки было?

Точку в дискуссии поставил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов, дав официальный ответ: