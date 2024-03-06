Строители начали формировать «тело» кувшиновского моста

[ Общество ]

На мосту через реку Вологда, соединяющим поселок Кувшиново и областной центр, накануне начали монтаж железобетонных балок.  

«Мы начали формировать «тело» моста. Монтаж балок – это очень важный этап в ремонте мостового сооружения. Всего предстоит смонтировать 8 шт. по 33 метра и 16 – по 24 метра каждая. В настоящее время подрядчики смонтировали 2 балки, а всего монтаж 8 балок по 33 метра займет 4 дня – 5, 6, 7 и 8 марта. На время их разгрузки потребуется полное ограничение движения по временному объезду через реку. Также сейчас рабочие занимаются армированием насадки опоры №4. Все работы идут в графике», – рассказал начальник департамента градостроительства администрации Вологды Артем Малышкин.

Как ранее сообщал NewsVo, на время разгрузки балок на мосту полностью перекрывается движение. Перекрытия движения будут продолжаться по 8 марта включительно.

Работами по ремонту моста занимается компания «Строймост». На проведение ремонтных работ выделено более 500 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Сдать объект планируется в 2024 году.

Теги:
капитальный ремонт Кувшиновский мост
 

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