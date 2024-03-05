Администрация Вологды публикует график закрытия движения по кувшиновскому мосту

Администрация Вологды обнародовала график закрытия движения по кувшиновскому мосту, о котором накануне в прямом эфире заявил мэр Вологды Сергей Воропанов. Напомним, с сегодняшнего дня на мосту начинают монтаж железобетонных балок. Во время их разгрузки движение по временному объезду будут перекрывать.

«С 5 по 8 марта планируется монтаж железобетонных балок на кувшиновском мосту. Поскольку это очень крупное сооружение, то и длина балок составляет 33 метра. На время их разгрузки потребуется полное ограничение движения по временному объезду, сформированному через реку Вологду. Ограничения начнутся непродолжительными, но по несколько раз в каждый из четырех дней монтажа, то есть 5, 6, 7 и 8 марта», – рассказал Сергей Воропанов.

Планируемые периоды закрытия движения по мосту в Кувшиново:

5 марта – с 10.00 до 11.00; с 15.00 до 16.00.

6 марта – с 09.00 до 10.00; с 13.00 до 14.00; с 16.00 до 17.00.

7 марта – с 09.00 до 10.00; с 13.00 до 14.00; с 16.00 до 17.00.

8 марта – с 09.00 до 10.00; с 13.00 до 14.00.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в течение каждого промежутка времени подрядчик постарается максимально сократить перекрытие движения.

Контракт на ремонт кувшиновского моста через реку Вологда выиграла компания «Строймост». На проведение ремонтных работ выделено более 500 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Сдать кувшиновский мост планируется в 2024 году.