В Устюженском районе погоня закончилась стрельбой

Под Устюжной полицейские в ходе задержания нарушителя применили оружие, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

В дежурную часть ОГИБДД ОП по Устюженскому району МО МВД «Бабаевский» поступила информация о нетрезвом водителе, для проверки которой выехал наряд ДПС. На 32 км автодороги Устюжна – Сандово, правоохранители заметили предполагаемый автомобиль. Водителя несколько раз попросили остановиться, однако он проигнорировал требования. К преследованию подключился второй экипаж ДПС.

Чтобы нарушитель не въехал в Устюжну, автоинспекторы заблокировали дорогу с помощью автомобиля полиции и сельскохозяйственной техники. Из-за этого водитель предпринял попытку развернуться, однако полицейские выстрелили в машину из пистолета. Автомобиль удалось остановить, водителя задержали, никто не пострадал.

Нарушителем оказался 30-летний местный житель, ранее лишенный водительского удостоверения.

В отношении него составлен ряд административных материалов и решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.