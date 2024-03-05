Ледорезные работы на реке Вологда начнутся в середине марта

В середине марта на реке Вологда начнутся ледорезные работы и чернение льда. Вопросы подготовки городских властей к предстоящему паводку обсудили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По прогнозам синоптиков, весеннее половодье на реке Вологде пройдет в период с конца марта-начала апреля. Ледоход ожидается в первой декаде апреля. По предварительным оценкам специалистов, несмотря на большое количество снега, при постепенном таянии удастся избежать резкого подъема уровня воды в реке Вологде, - сообщает пресс-служба городской администрации.

На встрече были определены критические точки на реке Вологде, где есть риск возникновения заторов. Там, начиная с 11 марта, будут проходить ледорезные работы и чернение льда. Эта практика признана одной из самых эффективных. Также рассматриваются варианты использования техники, чтобы ускорить прохождение льда в трудных участках.

«По предварительным прогнозам, паводок должен пройти без особых сложностей. Тем не менее есть несколько критических точек на реке Вологде, где необходимо проводить мероприятия. Каждый год мы организовываем ледорезные работы и чернение, в этом году возможно придется усилиться. Чтобы исключить факторы, загрязняющие воду, создали специальную комиссию. Она будет контролировать качество воды. План действий разработан», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Городские власти уже сейчас готовятся к периоду половодья и усиливают контроль за работой очистных сооружений. В частности, будет увеличено количество проб воды в реке, при необходимости отрегулирована подача реагентов на очистных сооружениях.

Также к паводковому периоду готовятся коммунальные службы, которые уже сейчас активно работают по отогреву и расчистке ливневой канализации. Сформирован состав сил и средств, то есть личный состав и техника, которые будут готовы к любому варианту развития событий. Также созданы запасы гравийно-песчаной смеси, труб, запорной арматуры, реагентов, дезинфицирующих средств для очистки и обеззараживания питьевой воды.