Временный объезд кувшиновского моста может вызвать ледовый затор в паводок

Временный объезд кувшиновского моста, который был возведен на период капитального ремонта сооружения, может вызвать ледовый затор во время прохождения паводка. Такое опасение высказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

По его словам, подготовительные мероприятия к паводку, в числе которых чернение льда и ледорезные работы, начнутся на реке Вологда уже с 11 марта.

«Опасение на данный момент вызывает только территория у ремонтируемого моста в Кувшиново. Из-за временного объезда русло заужено и может вызвать ледовый затор. Смотрим разные варианты решения: от использования техники для облегчения прохождения льда до демонтажа переправы», - написал Воропанов в соцсетях.

Мэр Вологды также рассказал, что ледоход, по предварительным прогнозам, пройдет в Вологде в первой декаде апреля. Более точный временной промежуток паводка станет известен примерно через две недели.