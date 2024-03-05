Вологжанка придумала новую схему мошенничества с помощью маркетплейса

[ Общество ]

Жительница Вологды, работая в пункте выдачи одного из маркетплейсов, украла товар на сумму 68 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Вологде. Женщина действовала по придуманной ею мошеннической схеме.

О пропаже товара полиции сообщила представитель пункта выдачи. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 38-летняя работница пункта выдачи.

Женщина созналась в содеянном и рассказала про свою схему мошенничества. Когда клиенты возвращали не подошедшую обувь или одежду, женщина оформляла возврат, покупателям возвращались деньги. Однако сотрудница не всегда отправляла товар обратно на склад: иногда она оставляла понравившиеся вещи себе. Таким образом она похитила товар на сумму 68 тысяч рублей.

На данный момент в отношении вологжанки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Теги:
мошенничество маркетплейсы уголовное дело
 

Последние новости

Временный объезд кувшиновского моста может вызвать ледовый затор в паводок
Вологжан заставят убрать 40 незаконно установленных гаражей
В Вологде пройдут масленичные гулянья
Вологжанка придумала новую схему мошенничества с помощью маркетплейса
Пьяный череповчанин выкрал трехлетнюю дочь из детского сада
В Тарногском округе подростки чуть не спалили дом
Вологодская область в минувшие выходные стала центром единоборств Северо-Запада
Региональное УМВД объявило результаты конкурса «Краса вологодской полиции-2024»
Завтра на Вологодчине прозвучат сирены
Вдова знаменитого вологодского композитора скончалась в Санкт-Петербурге