Вологжанка придумала новую схему мошенничества с помощью маркетплейса

Жительница Вологды, работая в пункте выдачи одного из маркетплейсов, украла товар на сумму 68 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Вологде. Женщина действовала по придуманной ею мошеннической схеме.

О пропаже товара полиции сообщила представитель пункта выдачи. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 38-летняя работница пункта выдачи.

Женщина созналась в содеянном и рассказала про свою схему мошенничества. Когда клиенты возвращали не подошедшую обувь или одежду, женщина оформляла возврат, покупателям возвращались деньги. Однако сотрудница не всегда отправляла товар обратно на склад: иногда она оставляла понравившиеся вещи себе. Таким образом она похитила товар на сумму 68 тысяч рублей.

На данный момент в отношении вологжанки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до двух лет лишения свободы.