Новый глава избран в Великоустюгском округе

В Великоустюгском округе накануне был избран новый глава. Как и предполагалось, им стал бывший первый заместитель мэра подмосковного города Волоколамск Иван Абрамов.

Всего в конкурсную комиссию на рассмотрение депутатов Великоустюгской Думы были представлены документы от трех кандидатов - Ивана Абрамова, Сергея Кишкина и Ильи Самойлова.

Каждый из кандидатов представил на рассмотрение представительного органа свою программу социально-экономического развития округа, в которой были обозначены ключевые, по их мнению, направления работы на данной должности.

Местные депутаты единогласно (29 голосов) поддержали кандидатуру Ивана Абрамова. В этот же день он официально вступил в должность.

Напомним, об отставке бывшего главы округа Александра Кузьмина врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов объявил 15 января этого года на оперативном совещании правительства области. Как заявил Филимонов, такое решение было принято «по итогам анализов, происходящих на территории округа процессов».