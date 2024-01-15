Глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин ушел в отставку

Сегодня было заявлено об отставке главы Великоустюгского округа Александра Кузьмина, который работал в это должности с 2017 года. Об этом сегодня во время оперативного совещания в правительстве области заявил врио губернатора Георгий Филимонов. Решение принято после подведения итогов работы глав муниципалитетов в новогодние праздники.

«Я давно знал об этом запросе. Я не скрывал своего решения по итогам анализов происходящих на территории округа процессов. Тем не менее, сегодня дал Александру Владимировичу ряд альтернативных предложений, чтобы он остался в коммуникациях с правительством области и по большому счету держался в команде», - рассказал Георгий Филимонов.

Кандидатура исполняющего обязанности главы Великоустюгского округа будет названа в ближайшее время.