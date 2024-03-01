В Шексне подросток украл деньги из магазина и раздарил их знакомым

12-летний подросток украл из магазина самообслуживания в Шексне 51 тысячу рублей, сообщает газета «Звезда».

После этого юноша принялся тратить деньги направо и налево и даже раздаривать купюры знакомым. Однако несовершеннолетнего вора очень быстро вычислили. Когда сотрудники магазина обнаружили пропажу, то обратились в полицию. Правоохранители проверили записи с камер наблюдения в торговом зале, установили личность злоумышленника и задержали его.

Но подростку преступление сойдет с рук, так как уголовная ответственность наступает с 14 лет.