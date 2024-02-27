Дорожники назвали предварительные причины появления трещин на улице Поэта Романова

[ Общество ]

В департаменте дорожного хозяйства Вологодской области назвали предварительные причины появления трещин в асфальте на улице Поэта Романова.

Напомним, ранее информация о разрешении дорожного покрытия прозвучала на оперативном совещании в правительстве региона.

На месте специалисты действительно обнаружили внушительную трещину, - заявил глава департамента дорожного хозяйства Андрей Накрошаев.

«В перечень предварительных причин специалисты внесли: битум несоответствующего качества, неверную укладку покрытия, ошибки в проектно-сметной документации или физическое воздействие потока грузового транспорта, который задействован при строительстве поликлиники», - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Андрей Накрошаев также уточнил, что будут проведены все необходимые испытания, соответствующие государственным стандартам. Их результаты станут известны уже к концу недели.

Как только в регионе установятся стабильные плюсовые температуры, подрядчик, согласно гарантиям, приступит к ремонту.

Теги:
улица Поэта Романова ремонт дорог
 

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Дорожники назвали предварительные причины появления трещин на улице Поэта Романова
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