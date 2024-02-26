«Переделывать буду всё»: Георгий Филимонов о трещинах в асфальте улицы Поэта Романова

Врио губернатора Георгий Филимонов назвал позором появление трещин на новой улице Поэта Романова, фотографии с которыми сегодня появились в соцсетях.

«Сделанная осенью работа пошла насмарку, поскольку уже весной со снегом сходит и асфальт. Значит, были допущены технологические нарушения. Это позор. Переделывать будут всё», - заявил Филимонов во время оперативного совещания в правительстве региона.

Мэр Вологды Сергей Воропанов подтвердил, что на дороге выявлен дефект, поэтому для начала необходимо разобраться, почему так произошло.

«Гарантийный срок на эту дорогу 8 лет, поэтому по контракту подрядчик – ООО «Дорожное управление» будет восстанавливать участок дороги, на котором появились трещины», - ответил Воропанов.