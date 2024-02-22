«Северсталь» заменит Cosmos Hotel Group в создании гостиничного комплекса в Великом Устюге

Компанию Cosmos Hotel Group может заменить «Северсталь» в создании на Вотчине Деда Мороза гостиничного комплекса. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов на вчерашнем оперативном совещании.

«Ушедшую компанию планирует заменить «Северсталь», о чем мы ведем диалог с Алексеем Александровичем Мордашовым. Сейчас коллеги изучают этот вопрос и рассматривают как перспективное направление – создание гостиничного комплекса и реконструкцию Вотчины Деда Мороза силами активов одного из подразделений «Северстали». Это очень значимо для нас, будем помогать», - отметил Георгий Филимонов.

Напомним, контракт с Cosmos Hotel Group расторгли в одностороннем порядке 2 февраля по решению врио губернатора.

Ранее NewsVo рассказывал о причинах расторжения соглашения.