«Северсталь» заменит Cosmos Hotel Group в создании гостиничного комплекса в Великом Устюге

[ Общество ]

Компанию Cosmos Hotel Group может заменить «Северсталь» в создании на Вотчине Деда Мороза гостиничного комплекса. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов на вчерашнем оперативном совещании.

«Ушедшую компанию планирует заменить «Северсталь», о чем мы ведем диалог с Алексеем Александровичем Мордашовым. Сейчас коллеги изучают этот вопрос и рассматривают как перспективное направление – создание гостиничного комплекса и реконструкцию Вотчины Деда Мороза силами активов одного из подразделений «Северстали». Это очень значимо для нас, будем помогать», - отметил Георгий Филимонов.

Напомним, контракт с Cosmos Hotel Group расторгли в одностороннем порядке 2 февраля по решению врио губернатора.

Ранее NewsVo рассказывал о причинах расторжения соглашения.

Теги:
«Северсталь» гостиница вотчина Деда Мороза
 

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