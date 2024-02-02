Георгий Филимонов отказал Cosmos Hotel Group в строительстве гостиничного комплекса в Великом Устюге

[ Общество ]

Правительство Вологодской области отказало гостиничной компании Cosmos Hotel Group в строительстве крупного рекреационного комплекса в Великом Устюге. Правительство расторгло в одностороннем порядке соглашение с компанией. При этом действия Cosmos Hotel Group Георгий Филимонов назвал «танцами с бубном».

Напомним, соглашение между правительством Вологодской области и Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система», принадлежащую миллиардеру Владимиру Евтушенкову), было подписано в октябре 2023 года, когда губернатором области был Олег Кувшинников. Экс-губернатор тогда заявил, что в Великом Устюге благодаря Cosmos Hotel Group появится туристический кластер мирового уровня.  

Как сообщала пресс-служба Кувшинникова, в резиденции зимнего волшебника должны были появиться несколько новых тематических зон, а также современный парк развлечений. Для этого планировалось расширить площадь вотчины на 87 га за счет присоединения новой территории, где Cosmos Hotel Group планировал построить современный гостиничный комплекс, а также спортивные и развлекательные объекты.

Однако сегодня стало известно, что региональное правительство расторгло соглашение с Cosmos Hotel Group.  

«Когда за словами и меморандумами, подписанными ранее при предыдущей команде, не следует конкретных шагов, а начинаются «танцы с бубнами», мы вспоминаем закон физики: «ничто не возникает из ничего». Поэтому принял решение о расторжении соглашения в одностороннем порядке и поиске новых инвесторов, которые будут готовы отвечать за свои слова», - написал в своем Telegram-канале Георгий Филимонов.

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