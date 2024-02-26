В Вологде завтра пройдет прощание с погибшим ученым Евгением Биловолом

В Вологде во вторник, 27 февраля состоится прощание со старшим преподавателем кафедры физики Института математики, естественных и компьютерных наук Евгением Биловолом. Как сообщается на странице Вологодского госуниверситета в соцсетях, отпевание пройдет в церкви Александра Невского на улице Сергея Орлова. Начало в 11.00.

Напомним, ученый Евгений Биловол погиб в автомобильной аварии в центре Вологды 23 февраля. Он был пассажиром такси, водитель которого совершил лобовое столкновение с Фольксвагеном на улице Зосимовской.

В результате ДТП погиб молодой ученый, а также сам водитель такси. Еще два человека, находившиеся в Фольксвагене, с травмами были доставлены в больницу.