В Вологде завтра пройдет прощание с погибшим ученым Евгением Биловолом

[ Общество ]

В Вологде во вторник, 27 февраля состоится прощание со старшим преподавателем кафедры физики Института математики, естественных и компьютерных наук Евгением Биловолом. Как сообщается на странице Вологодского госуниверситета в соцсетях, отпевание пройдет в церкви Александра Невского на улице Сергея Орлова. Начало в 11.00.

Напомним, ученый Евгений Биловол погиб в автомобильной аварии в центре Вологды 23 февраля. Он был пассажиром такси, водитель которого совершил лобовое столкновение с Фольксвагеном на улице Зосимовской.

В результате ДТП погиб молодой ученый, а также сам водитель такси. Еще два человека, находившиеся в Фольксвагене, с травмами были доставлены в больницу.

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В Вологде завтра пройдет прощание с погибшим ученым Евгением Биловолом
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