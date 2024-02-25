Известный молодой ученый погиб в страшном ДТП в Вологде

Пассажиром такси, попавшем 23 февраля в ДТП в центре Вологды, был известный молодой ученый Евгений Биловол. Об этом рассказал ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

«Пассажиром такси оказался наш молодой и талантливый коллега, успешный ученый и замечательный педагог, старший преподаватель кафедры физики Вологодского государственного университета, преподаватель Центра ДНК имени С.В. Ильюшина Евгений Олегович Биловол. Ужасная трагедия для всего нашего коллектива», - рассказал Вячеслав Приятелев.

Напомним, 23 февраля в автомобильной аварии в центре Вологды погибли два человека – водитель и пассажир такси.

Судя по записи камер видеонаблюдения, водитель автомобиля Фиат Дукато, выезжая с Пречистенской Набережной на улицу Зосимовскую повернул налево, хотя данный маневр на этом перекрестке запрещен. Он создал помеху для движения такси Хендай Солярис, который двигался по Зосимовской в сторону Советского проспекта. Уходя от столкновения, водитель такси выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Фольксваген Пассат, который ехал по Зосимовской в сторону улицы Предтеченская. В результате ДТП водитель и пассажир такси погибли на месте аварии.

По предварительным данным, ни пассажир, ни водитель такси, не были пристегнуты ремнями безопасности. От удара пассажир, который сидел на заднем сидении, проломил переднее кресло и ударился головой о переднюю панель.

Также в результате ДТП также пострадали водитель и пассажир Фольксвагена, которые были доставлены в больницу.

«Евгений Олегович был участником и организатором сразу нескольких проектов, направленных на развитие научного творчества школьников. Его смерть - невосполнимая утрата», - рассказал Вячеслав Приятелев.