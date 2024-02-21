Власти Вологды объяснили необходимость отключения тепла на западе города

В городской администрации Вологды объяснили необходимость отключения тепла в западной части города. По словам начальника департамента городского хозяйства Леонида Степанова, для ремонта специально ждали теплую погоду, чтобы горожане не замерзли в своих квартирах.

«По долгосрочному прогнозу синоптиков, в ближайшее время ожидается потепление, вплоть до положительной температуры воздуха. Такую погоду мы ждали, чтобы провести замену запорной арматуры диаметром 800 мм по улице Ильюшина. Это достаточно большой объем работ на крупном теплопроводе, на что требуется значительное время. Но данный ремонт необходим, он позволит не допустить аварийных ситуаций на этом участке в дальнейшем. Отмечу, что часть потребителей будет переключена на котельную ВОМЗ. Все остальные здания на период ремонта остаются на подпитке через обратную магистраль. С учетом теплой погоды это позволит определенное время сохранять тепло в домах вологжан», – рассказал Леонид Степанов.

Как ранее сообщал NewsVo, теплоснабжение в западной части Вологды будет отключено с 06.00 27 февраля до 5.50 28 февраля.