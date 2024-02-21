В западной части Вологды на сутки отключат отопление

В западной части областного центра на следующей неделе сотни домой останутся без отопления. Как уточнили в администрации Вологды, причиной отключения отопления станет внеплановый ремонт теплосети на улице Ильюшина.

По информации портала GorodVo, в постановлении указано, что теплоснабжение будет отключено с 6 часов утра 27 февраля до 5 часов 50 минут 28 февраля.

В результате будет отключено теплоснабжение зданий по следующим адресам:

- 1-й микрорайон ГПЗ: 1, 2, 2б, 3, 3 к.1, 3 к.2, 4, 5, 6 (корпусы 1 и 2), 7, 7а, 9, 10 (корпусы 1 и 2), 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, а также торговый павильон рядом с домом № 6 и насосная;

- улица Возрождения: 31а, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 74в, 76, 76а, 76б, 78, 72б;

- улица Гагарина: 37а, 41, 42, 44, 44а, 46, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 56а, 56б, 62а, 64, 66, 70, 71, 71а, 71б, №2 по ГП (72), 73, 80, 80а, 80а к.4, 80б, 80в, 82, 82а, 83а, 86, 87;

- Долгий переулок: 8, 34;

- улица Ильюшина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 17а, 17а к.1, 19, 21, 21б, 23 и торговый павильон вблизи дома № 2;

- улица Кирпичная, 59;

- улица Коничева, 27;

- улица Костромская: 1, 3, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 12в;

- улица Ленинградская: 87, 87а, 89, 91, 93, 93а, 93б, 95, 95а, 97, 97б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 103в, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 113, 115, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 148, 150, 150а, 152, 152а;

- улица Лечебная: 15, 15а, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а;

- улица Народная, 64;

- улица Новгородская: 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11;

- Окружное шоссе: 1, 3в, 5, 5а, 7, 7а, 12, 13а, 13б, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 22а, 23, 23а, 24а, 25, 26, 26а;

- улица Панкратова: 40, 46, 64, 64б, 66, 66а, 66б, 68, 71, 73, 73а, 75, 75а к.1, 75а к. 2, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 88а, 88б, 88в;

- улица Поселковая: 4, 4а, 6, 6а, 6б;

- Поселковый переулок: 1, 3, 5, 7, 7а;

- микрорайон Зелёный город: 1, 1а, 4, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 4;

- улица Преображенского: 39, 41а, 45, 45а, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б;

- улица Псковская: 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 10а, 11 к.1, 11 к.2, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16;

- улица Республиканская, 76;

- улица Солодунова: 30, 37, 38, 39, 47, 49, 49а, 53, 54, 56, 58, 60;

- улица Тендрякова: 2, 11, 13, 23, 25, 25а, 46, 46а;

- улица Щетинина: 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8, 9, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 23, 64а, 64б;

- улица Южакова: 2, 4, 13, 15, 15-а, 26, 28, 30, 61, 69, 78, 80, 82, 84, 86, а также насосная;

- улица Ярославская: 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14 к.2, 14а, 16, 16а, 16б;

- улица Ягодная, 10;

- Февральский переулок, 26.