Баскетболистки «Чевакаты» потерпели второе поражение подряд

«Вологда-Чеваката» потерпела второе поражение подряд. Накануне «пчёлки» принимали «УГМК-Юниор» и вели в счёте только в первой половине первой четверти - 7:3. В дальнейшем гости перехватили инициативу, завершив первую половину матча со счетом 28:37.

Третья четверть завершилась почти на равных (15:16), в четвертой «Чевакате» удалось даже выиграть (25:21), но общий результат матча сложился не в пользу вологодских баскетболисток. «Жёлто-фиолетовые» уступили 68:74.

21 очко у Есении Магжановой, 15 у Лидии Малаховой, 11 набрала Полина Веселова.

Напомним, 15 февраля вологжанки также на своем паркете уступили «Спарте&К-2».

Следующие два матча команда проведёт 4 и 7 марта в Ростове-на-Дону, где вологжанки сыграют с «Пересвет-ЮФУ» и командой «Платов».