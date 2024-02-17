В Вологодской картинной галерее не откроют алкомаркет

В Вологодской областной картинной галерее на улице Мира, д. 34 не будут открывать вино-водочный магазин. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в своем telegram-канале.

"Друзья, было много обращений и справедливого негодования из-за чьих-то планов открыть алкомаркет в здании Вологодской областной картинной галереи. Этого не будет. Всё решил. Вывеску уже сняли", - написал глава области в мессенджере.

Напомним, ранее жители города обратили внимание, что на здании картинной галереи появилась вывеска магазина "Красное&Белое". В соцсетях вологжане стали возмущаться и просить разобраться с этой проблемой.