В Вологодской картинной галерее не откроют алкомаркет

[ Общество ]

В Вологодской областной картинной галерее на улице Мира, д. 34 не будут открывать вино-водочный магазин. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в своем telegram-канале. 

"Друзья, было много обращений и справедливого негодования из-за чьих-то планов открыть алкомаркет в здании Вологодской областной картинной галереи. Этого не будет. Всё решил. Вывеску уже сняли", - написал глава области в мессенджере.

Напомним, ранее жители города обратили внимание, что на здании картинной галереи появилась вывеска магазина "Красное&Белое". В соцсетях вологжане стали возмущаться и просить разобраться с этой проблемой. 

Теги:
алкоголь картинная галерея врио губернатора
 

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