Вино-водочный магазин открыли в здании областной картинной галереи

В Вологде в здании областной картинной галереи на улице Мира, 34 открыли вино-водочный магазин «Красное и белое». Пост в группе «Подскажите Вологда», где выложено видео с названием «Теперь мы видели все» про открытие магазина, собрало уже более 19 000 просмотров, а также 120 комментариев, большинство из которых явно негативного характера.

NewsVo публикует комментарии, набравшие наибольшее количество лайков.

«Ничего удивительного. Это показывает отношение к культуре, приоритеты людей и молчаливое одобрение властей».

«У них будет продаваться вино «Мона Лиза», коньяк «Коронация Наполеона», бренди «Корабль дураков» и ликёр «Похищение сабинянок». Всё ближе, чем до Лувра».

«Нужна ли им культурная Вологда… Какая прибыль от посещения картинной галереи? А тут пожалуйста - алкашка и прибыль, и это «лицо северной столицы». Есть чего обсуждать туристам, и слава сразу полетит про Вологду»

«Как здорово. Давайте ещё библиотеку им. Бабушкина задействуем туда же. Здание суда ещё, например. Почему нет?»

Позже выяснилось, что магазин в здании картинной галереи открылся без соответствующей лицензии. Как уточнили в департаменте экономического развития области, торговая точка по продаже спиртной продукции в здании работать не будет.