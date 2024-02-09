Вино-водочный магазин открыли в здании областной картинной галереи

[ Общество ]

В Вологде в здании областной картинной галереи на улице Мира, 34 открыли вино-водочный магазин «Красное и белое». Пост в группе «Подскажите Вологда», где выложено видео с названием «Теперь мы видели все» про открытие магазина, собрало уже более 19 000 просмотров, а также 120 комментариев, большинство из которых явно негативного характера.

NewsVo публикует комментарии, набравшие наибольшее количество лайков.

«Ничего удивительного. Это показывает отношение к культуре, приоритеты людей и молчаливое одобрение властей».

«У них будет продаваться вино «Мона Лиза», коньяк «Коронация Наполеона», бренди «Корабль дураков» и ликёр «Похищение сабинянок». Всё ближе, чем до Лувра».

«Нужна ли им культурная Вологда… Какая прибыль от посещения картинной галереи? А тут пожалуйста - алкашка и прибыль, и это «лицо северной столицы». Есть чего обсуждать туристам, и слава сразу полетит про Вологду»

«Как здорово. Давайте ещё библиотеку им. Бабушкина задействуем туда же. Здание суда ещё, например. Почему нет?»

Позже выяснилось, что магазин в здании картинной галереи открылся без соответствующей лицензии. Как уточнили в департаменте экономического развития области, торговая точка по продаже спиртной продукции в здании работать не будет.  

«По федеральному законодательству в зданиях сферы культуры продажа алкоголя не допускается. В департамент экономического развития области не поступало заявление на получение лицензии от ООО «Альфа-М» (торговая марка «Красное и Белое»). Если оно и будет направлено, организация получит отказ. Торговая точка по продаже спиртного в здании картинной галереи работать не будет», - прокомментировали открытие вино-водочного магазина в департаменте. 

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