«Вологда-Чеваката» проиграла «Спарте&K-2» в матче баскетбольной Суперлиги

«Чеваката» не смогла одолеть соперниц из подмосковного города Видное. Встреча «пчел» и «Спарты&К-2» состоялась накануне в Вологде.

Команды по очереди владели инициативой. Первая четверть завершилась в пользу «пчёл» - 20:17. Вторую десятиминутку выиграли гостьи (21:31) и на большой перерыв команды ушли со счётом 41:48.

Третья четверть вновь осталась за «Чевакатой» и даже на какое-то время вологжанки вышли вперёд 62:61, но два очка в проходе «спартаковки» Алёны Веролюбовой отправили команды на последний, двухминутный перерыв при счёте 62:63.

Заключительная четверть осталась за гостьями из подмосковного города Видное - 25:15. В итоге «Чеваката» проиграла - 77:88.

20 очков у хозяек паркета набрала Есения Магжанова, 15 - Полина Веселова, 13 - Лидия Малахова.

Следующий матч «жёлто-фиолетовые» проведут также дома - 18 февраля против «УГМК-Юниор».