Вологжане просят организовать вечерний показ нашумевшего интервью Путина

[ Общество ]

Вологжане, которые не смогли посмотреть в Ленкоме утренний сеанс с нашумевшим интервью президента Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, просят организовать вечерний показ. Об этом сегодня сообщает «Газета.ru».

Как ранее сообщалось, утренний сеанс показа интервью на большом экране власти города организовали сегодня в 9.50. В администрации заявили, что на сеансе присутствовало не менее 500 человек при том, что зал рассчитан на 552 места.  

«Никаких детей, студентов никто не сгонял», - заявили изданию в городской администрации.

Правда, уточнили, что ветеранские организации помогали привозить пенсионеров, но только потому, что «это пожилые люди».

Также чиновники добавили, что в соцсетях вологжане просят организовать «вечерний сеанс для тех, кто работает».

Теги:
кинотеатр Ленком Владимир Путин
 

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