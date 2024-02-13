Интервью президента Такеру Карлсону покажут в Вологде на большом экране

Интервью Президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут в кинотеатре "Ленком" 14 февраля. Начало мероприятия в 9:50. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем telegram-канале.

Большое интервью состоялось 6 февраля, и было опубликовано 9 февраля. На данный момент видео уже набрало огромное количество просмотров, и цифра продолжает расти.

Сергей Воропанов отметил, что не у всех вологжан была возможность посмотреть интервью в интернете. Именно поэтому состоится показ на большом экране совершенно бесплатно.