В Вологодской области вновь рассылают фейки о терактах в школах

В соцсетях и telegram-каналах Череповца появились сообщения о готовящихся терактах в школах. Похожую информацию ранее уже рассылали в других городах и регионах.

Пресс-служба врио губернатора Георгия Филимонова поспешила заверить, что сообщения являются фейком и никакой опасности за собой не несут.

«Подобная информация уже неоднократно распространялась в разных регионах России, в том числе в Вологодской области. Ранее все подобные рассылки были ложными, проводились для дестабилизации обстановки. О завершении проверок будет сообщено дополнительно», — сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области.

Стоит отметить, что согласно ст. 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее NewsVo рассказывал о похожих случаях в Вологде.