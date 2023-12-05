Неизвестные угрожают устроить теракт в восьми школах Вологды

[ Происшествия ]

Неизвестные лица создали telegram-канал, в котором публикуют угрозы теракта, сообщает издание Вести35.рф.

«Здравствуйте, ученики школы г. Вологда. Мы спешим сообщить вам, что на этой неделе мы устроим бойню в 8 школах. Наш мотив? Месть. И освобождение бедных детей от будущей жизни», - сказано в одном из сообщений.

Анонимы пишут о том, что устроят массовую стрельбу в 8 школах города. При этом, в качестве доказательства серьезности намерений прикрепляют фото стрелкового оружия. По их словам, только самодельных взрывных устройств в наличии 17 единиц. Кроме того, злоумышленники рассказали, что за границей города уже изготовили несколько трубчатых бомб.

Также они опубликовали список школ, в которых в четверг, 7 декабря, запланировали теракт.

Сообщается, что правоохранительные органы уже в курсе ситуации. На данный момент telegram-канал заблокирован.

Теги:
теракт стрельба школы угрозы
Фото: Вести35.рф
 

Последние новости

Неизвестные угрожают устроить теракт в восьми школах Вологды
В Вологодской области в борьбу с мошенниками включатся картонные полицейские
Череповчанину вынесли приговор по пяти статьям уголовного кодекса
Нападающий ХК «Северсталь» покидает команду
В Грязовце простились с двумя участниками СВО
В Вологде пройдет литературный вечер, посвященный Владимиру Тендрякову
85% производимой в России клееной балки продается внутри страны
Вопрос на миллион: вологжане чаще всего жалуются на общественный транспорт
В Вологде закрывают единственную аптеку, где производили лекарства
Прокуратура подтвердила факты слива навоза в реку в Грязовецком округе