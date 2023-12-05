Сообщения о готовящихся терактах в школах Вологды проверили правоохранительные органы

Антитеррористическая комиссия Вологодской области сообщила, что информация о готовящихся терактах в Вологодской области, которая была распространена в ТГ-каналах оказалась ложной.

Идентичные вбросы, направленные на дестабилизацию обстановки, зафиксированы в других регионах России.

По ст. 207 УК РФ (заведомо ложно сообщение об акте терроризма) за такие действия предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Ранее NewsVo писал, что неизвестные лица создали telegram-канал, в котором публикуют угрозы теракта.