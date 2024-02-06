Игорь Быков официально стал главой Вологодского округа. Сегодня в администрации муниципалитета прошла торжественная церемония вступления Быкова в должность.

Как ранее сообщал NewsVo, 30 января депутаты представительного собрания Вологодского округа единогласно проголосовали за его кандидатуру. Быков сменил на этой должности Сергея Жестянникова, который был назначен заместителем губернатора Вологодской области.