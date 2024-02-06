Игорь Быков официально стал главой Вологодского округа. Сегодня в администрации муниципалитета прошла торжественная церемония вступления Быкова в должность.
Как ранее сообщал NewsVo, 30 января депутаты представительного собрания Вологодского округа единогласно проголосовали за его кандидатуру. Быков сменил на этой должности Сергея Жестянникова, который был назначен заместителем губернатора Вологодской области.
«Мы много лет работали вместе, и я знаю его как большого профессионала. Уверен, это именно тот глава, который нужен сейчас округу, человек, который сможет не уронить планку, продолжать в том же духе», - написал в своем Telegram-канале бывший глава Вологодского округа Сергей Жестянников.