Игорь Быков официально стал главой Вологодского округа

[ Общество ]

Игорь Быков официально стал главой Вологодского округа. Сегодня в администрации муниципалитета прошла торжественная церемония вступления Быкова в должность.

Как ранее сообщал NewsVo, 30 января депутаты представительного собрания Вологодского округа единогласно проголосовали за его кандидатуру. Быков сменил на этой должности Сергея Жестянникова, который был назначен заместителем губернатора Вологодской области.

«Мы много лет работали вместе, и я знаю его как большого профессионала. Уверен, это именно тот глава, который нужен сейчас округу, человек, который сможет не уронить планку, продолжать в том же духе», - написал в своем Telegram-канале бывший глава Вологодского округа Сергей Жестянников.

Теги:
Игорь Быков глава округа
 

Последние новости

Правительство области публикует список кандидатов в члены Общественного совета при губернаторе
Череповецкая «Северсталь» третий раз переиграла минское «Динамо»
Cтуденты МГТУ имени Баумана пройдут практику на предприятиях Сокола
Сроки ремонта фасада дома на Набережной VI Армии Вологды сдвинут на 12 лет
Игорь Быков официально стал главой Вологодского округа
Выплату на приобретение жилья могут получить семьи с тройняшками
Вологодский студент изобрел полезный для сердца сыр
Youtube заблокировал вологодский новостной канал
В Вологде обнаружили мертвым мужчину, пропавшего 4 февраля
В музее-заповеднике Кириллова реставрируют портреты Пушкина и Батюшкова