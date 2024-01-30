Главой Вологодского округа единогласно избран Игорь Быков

Игорь Быков сегодня официально избран главой Вологодского округа. Депутаты Представительного собрания единогласно проголосовали за его кандидатуру. Быков сменил на этом посту Сергея Жестянникова, который был назначен заместителем губернатора Вологодской области.

Игорь Быков родился 3 октября 1971 года в Вологде. В 1998 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», имеет квалификацию «Юрист». В 2016 году окончил ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Эффективное управление муниципальным образованием (сити-менеджер)».

В администрации Вологодского района работает с 2005 года, куда был принят на должность заместителя главы района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом. В октябре 2017 года стал руководителем администрации Вологодского района.