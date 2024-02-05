В Вологде открылась выставка сувениров из разных стран мира

В Юношеском центре имени В. Ф. Тендрякова представили сувениры из разных стран и городов мира в рамках выставки «Читатели путешествуют…».

В экспозиции разместилось множество разных предметов: статуэтки, кружки, магниты, открытки, путеводители, много сувениров на морскую тему: камни, ракушки. Отдельно стоит уделить внимание сувенирам, которые читателям отправили в подарок друзья из-за границы. Например, сирийская вышивка или набор открыток из Сирии художника Walid Karesly, на которых запечатлены арабские домики причудливых архитектурных форм.

Каждый экспонат рассказывает не только о городе или стране, в которой он был приобретен, но и о его обладателе.

Выставка расположена на 1 этаже Юношеского центра по адресу: ул. Мира, 34.

Вход свободный. 6+