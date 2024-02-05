Вологодская полиция вычислила вандалов, разбивших елочные игрушки на Кремлевской площади

Полиция Вологды установила личности трех вандалов, которые в ночь на 31 января залезли на елку, установленную на Кремлевской площади, и разбили несколько елочных игрушек. Как рассказал сегодня во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов, сумма ущерба от действий молодых хулиганов составила порядка 130 000 рублей.

По его словам, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники отдела полиции №1 Вологды установили личности всех троих хулиганов, которыми оказались молодые люди 2005 и 2006 годов рождения.