Вологодская полиция вычислила вандалов, разбивших елочные игрушки на Кремлевской площади

[ Происшествия ]

Полиция Вологды установила личности трех вандалов, которые в ночь на 31 января залезли на елку, установленную на Кремлевской площади, и разбили несколько елочных игрушек. Как рассказал сегодня во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов, сумма ущерба от действий молодых хулиганов составила порядка 130 000 рублей.

По его словам, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники отдела полиции №1 Вологды установили личности всех троих хулиганов, которыми оказались молодые люди 2005 и 2006 годов рождения.  

«Полицейские установили, что ранее молодые люди не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности, свой поступок они объяснить не смогли, раскаялись, расследование уголовного дела продолжается. Думаю, что это будет уроком для других вандалов на территории нашего города», - пояснил Воропанов.   

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