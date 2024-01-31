«Руки бы оторвать»: вандалы сорвали и разбили елочные игрушки в Вологде

На Кремлевской площади Вологды вандалы сорвали игрушки с елки и разбили их. Видео публикует мэр Вологды Сергей Воропанов в соцсетях.

«Руки бы оторвать этим… вандалам. Всякий раз, создавая красоту в городе, переживаем за украшения. Именно из-за таких…. Правда, очень сложно подобрать приличные слова. Но это необходимо, ведь у меня в читателях много школьников», - написал мэр Вологды.

Как установили работники, неизвестные хулиганы забрались на ограждения, установленные вокруг елки, и дотянулись до игрушек, которые висели на нижних ветвях конструкции.

По словам Сергея Воропанова, сегодня утром работники приехали на площадь, чтобы заняться разбором конструкции, и застали площадь в таком виде. Сейчас поиском хулиганов будет заниматься полиция.