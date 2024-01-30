В Вологде «поплыли» ледяные фигуры на площади Революции

[ Общество ]

В Вологде из-за оттепели начали таять ледяные фигуры, установленные на площади Революции после Фестиваля ледяных скульптур. Как рассказал на своей странице в соцсетях мэр города Сергей Воропанов, прощаться с ледяными скульптурами пришлось раньше времени несмотря на то, что творения ледорубов привлекают внимание вологжан и гостей города, прогуливающихся по площади.

«Убрали часть фигур. Те, что покрепче, оставили, но будем следить за их состоянием», - рассказал Сергей Воропанов в соцсетях.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что сегодняшний день должен стать самым теплым днем января. Также, по предварительным данным, теплым может стать четверг, 1 февраля, когда столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки.

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ледяные скульптуры таяние льда
 

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В Вологде «поплыли» ледяные фигуры на площади Революции
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