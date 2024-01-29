Переменчивую погоду обещают на предстоящей неделе вологодские синоптики

Предпоследний день января может стать самым теплым днем этого месяца. Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, 30 января ожидается повышение температуры до +3 градусов. При этом самым холодным днем стал 3 января, когда температура опускалась до -34 градусов.

В среду, 31 января сохранится теплая погода, однако станет уже чуть прохладней, днем столбики термометров опустятся до -3 градусов.

«В первый февральский день территория Вологодской области окажется на южной периферии циклона, смещающегося центром по северным морям. В результате в регион устремится очередная порция теплого влажного воздуха, столбики термометров в западных районах вновь повысятся до положительных значений (до +2 градусов,) на востоке региона сохранится «слабый минус», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В пятницу на территорию области начнет поступать более холодный воздух, и температура будет понижаться. В ночь на субботу похолодает до -10 градусов, а в ночь на воскресенье до -15 градусов.