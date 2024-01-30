«Справедливость существует»: Виталий Синицын высказался о заключении под стражу Евгения Журина

Экс-вокалист группы «Сборная Союза» Виталий Синицын прокомментировал на своей странице в соцсетях заключение под стражу основателя группы Евгения Журина. Предприниматель и продюсер, напомним, стал фигурантов уголовного дела, возбужденного по ч.4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

«Всё-таки справедливость существует», - прокомментировал Синицын информацию о решении суда заключить Журина под стражу.

В комментариях под постом знакомые Синицына в большинстве поддержали музыканта.

Как ранее сообщалось, Виталий Синицын ушел из музыкального коллектива после конфликта с Журиным. Сейчас музыкант выступает с группой «Бродяга время», в составе которой есть часть музыкантов бывшей «Сборной Союза».