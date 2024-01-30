«Чеваката» с трудом переиграла на выезде «Ставропольчанку-СКФУ»

«Вологда-Чеваката» на выезде обыграла «Ставропольчанку-СКФУ» из Ставрополя в женской баскетбольной Суперлиге.

Матч получился равным. Вологжанки выиграли две первых четверти и на большой перерыв ушли с минимальным преимуществом - 32:29. В третьей четверти «пчёлам» удалось довести свое лидерство до 6 очков (46:40).

В заключительной десятиминутке хозяйки паркета смогли до минимума сократить свое отставание - 56:58, заставив тренерский штаб «Чевакаты» взять тайм-аут, после которого Лидия Малахова точно пробила два штрафных, принеся своей команде победу - 60:56.

14 очков у победительниц набрала Мария Канищева, 10 - Есения Магжанова, 17 подборов (+8 очков) у Екатерины Тереховой. Для «Вологды-Чевакаты» эта победа стала второй подряд и 12-й в 20-ти матчах сезона. Следующий матч «пчёлы» проведут дома 15 февраля против «Спарты &К2» из Видного.