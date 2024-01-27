Известный российский актер узнал технологию производства вологодского масла

Известному российскому актеру Владиславу Демину рассказали о технологии производства вологодского масла. Актер, который приехал в Вологду по приглашению Народного фронта, посетил накануне Дом вологодского масла.

«Во время встречи в День студента с учащимися Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде президент Владимир Путин, узнав, что задававшая ему вопрос студентка Александра Старикова является уроженкой Вологды, высоко оценил развитие нашего региона и, конечно, наше масло. Это подтвердил и Владислав Дёмин, спикер от команды Путина, посетив экспозицию «Дома масла». По приглашению «Народного фронта» артист выступил в Вологде с патриотическим спектаклем», - рассказали в Доме вологодского масла.

Как признались работники Дома вологодского масла, посещение экспозиции известным актером было для них большой неожиданностью. О том, что музей посетит Владислав Демин, им рассказали буквально за 15 минут до его приезда. Актер остался доволен посещением музея.

Владислав Демин – российский актер, телеведущий и мастер боевых искусств. Депутат Государственной Думы РВ третьего созыва. Снялся почти в 20 фильмах. За роль старшего оперуполномоченного Влада Рублевского в фильме «Товарищи полицейские» получил приз зрительских симпатий на 15 Международном Бердянском кинофестивале. Также снимался в фильмах «Бригада: Наследник», «22 минуты», «Большой матч (Корея)» и других.