В Бабаевском округе задержан подозреваемый в тяжком преступлении Александр Куртышев

Полиция заявляет о задержании в Бабаевском округе подозреваемого в тяжком преступлении 39-летнего Александра Куртышева.

Ранее сообщалось, что Куртышев приехал в Бабаевский округ в отпуск из СВО. В зону проведения специальной военной операции он попал из колонии, где отбывал срок за убийство двух человек.

В Бабаевском округе мужчина избил своего приятеля во время застолья. Потерпевший с тяжелыми травмами попал в больницу, а Куртышев сбежал. При этом он также подозревался в хищении оружия.

«Сотрудниками МО МВД России «Бабаевский» и УМВД России по Вологодской области при силовой поддержке Росгвардии Вологодской области задержан ранее объявленный в розыск мужчина 1984 г.р., подозреваемый в совершении хищения оружия. Мужчина задержан в лесном массиве в районе деревни Терьково. Оружие изъято», - рассказали в региональном УМВД.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 12 лет колонии.