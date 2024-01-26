В ДТП под Череповцом погиб охотовед Череповецкого района Алексей Шиков. Об этом рассказали в соцсетях сотрудники регионального облохотдепартамента.

Ранее NewsVo сообщал, что вчера вечером на трассе Вологда – Новая Ладога столкнулись китайский Haval с автомобилем УАЗ. От удара водитель УАЗа вылетел через лобовое стекло и был сбит проезжавшим по трассе грузовым автомобилем. Погибшим водителем УАЗа был охотовед Алексей Шиков.

«Сложно подобрать слова. Алексей Леонидович за 3 года работы в облохотдепартаменте сумел выстроить работу в районном отделе, оперативно погружался в каждый вопрос, каждый сигнал. Замечательный человек, прекрасный охотовед, примерный семьянин», - пишет в соцсетях облохотдепартамент.

Как сообщают вологодские Telegram-каналы, ранее Алексей Шиков служил в правоохранительных органах и побывал в горячих точках, в частности, в 2002 году находился в Чечне и участвовал в операции по спасению бойцов омского ОМОН, которые были атакованы боевиками в районе населенного пункта Шалажи. В том бою погиб командир череповецкого ОМОН Сергей Перец. За участие в боевых действиях Алексей Шиков был награжден орденом Мужества.

Коллектив облохотдепартамента выразил глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего Алексея Шикова.

