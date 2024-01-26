В ДТП под Череповцом погиб охотовед Череповецкого района Алексей Шиков

[ Происшествия ]

В ДТП под Череповцом погиб охотовед Череповецкого района Алексей Шиков. Об этом рассказали в соцсетях сотрудники регионального облохотдепартамента.

Ранее NewsVo сообщал, что вчера вечером на трассе Вологда – Новая Ладога столкнулись китайский Haval с автомобилем УАЗ. От удара водитель УАЗа вылетел через лобовое стекло и был сбит проезжавшим по трассе грузовым автомобилем. Погибшим водителем УАЗа был охотовед Алексей Шиков.

«Сложно подобрать слова. Алексей Леонидович за 3 года работы в облохотдепартаменте сумел выстроить работу в районном отделе, оперативно погружался в каждый вопрос, каждый сигнал. Замечательный человек, прекрасный охотовед, примерный семьянин», - пишет в соцсетях облохотдепартамент.

Как сообщают вологодские Telegram-каналы, ранее Алексей Шиков служил в правоохранительных органах и побывал в горячих точках, в частности, в 2002 году находился в Чечне и участвовал в операции по спасению бойцов омского ОМОН, которые были атакованы боевиками в районе населенного пункта Шалажи. В том бою погиб командир череповецкого ОМОН Сергей Перец. За участие в боевых действиях Алексей Шиков был награжден орденом Мужества.

Коллектив облохотдепартамента выразил глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего Алексея Шикова.  
 

Теги:
ДТП охотоведы
 

Последние новости

Должность начальника департамента экономического развития стала вакантной
Крупная коммунальная авария произошла в Вологде
Вооруженного и психически неуравновешенного преступника ищут в Бабаевском округе
В ДТП под Череповцом погиб охотовед Череповецкого района Алексей Шиков
В декабре годовая инфляция в Вологодской области составила 7,8%
Последние дни января в Вологодской области будут теплыми
Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50%
Дачный дом сгорел из-за теплого пола в Устюженском округе
От Вологды до Архангельска можно будет добраться за три часа
14 золотых медалей завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по легкой атлетике