Водитель УАЗа вылетел из машины во время ДТП под Череповцом

[ Происшествия ]

Смертельная авария произошла накануне вечером под Череповцом. По информации пресс-службы регионального УМВД, на 132-м километре автодороги Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола» столкнулись китайский Haval и отечественный УАЗ, которым управлял 52-летний мужчина. Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу китайского паркетника.

ДТП

Во время столкновения автомобилей водитель УАЗа вылетел из машины через лобовое стекло под колеса проезжавшего грузовика Iveсo. Мужчина погиб на месте аварии.

Травмы при столкновении также получили водитель и женщина-пассажир «китайца». Оба пострадавших госпитализированы.

Обстоятельства ДТП уточняются.  

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